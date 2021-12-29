Секретар РНБО зазначив, що завдання держави – забезпечити, аби ця зброя в українців була.

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Я хочу, щоб ми розуміли: коли в нашій країні виникають загрози, всі об'єднуються, незважаючи на те, що ми різні за політичними мотивами, з інших мотивів. Але коли йтиметься про нашу державу, всі об'єднаються,

– сказав Олексій Данілов.

Посадовець пояснив, що в Україні є сектор безпеки та оборони і його загальна кількість сягає близько мільйона людей. Водночас є громадянське суспільство, яке стане на захист держави.

Зверніть увагу! В складі ЗСУ станом на 1 січня 2022 року буде 261 тисяча військовослужбовців.

Загроза вторгнення Росії: що відомо

Восени 2021 року в американських ЗМІ писали про стягування Росією військ до кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення. Пізніше цю інформацію підтвердили в ГУР.

Там зазначили, Росія може розпочати повномасштабну війну вже у січні – лютому 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російський військових. І за його словами, вони можуть почати наступ уже цієї зими.

Атака Росії на Україну може початися з Азовського моря, – ЗМІ: дивіться відео