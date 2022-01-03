Об этом заявил журналист Роман Цимбалюк. По его мнению, если Украина потеряет какую-то часть своей территории, то там будет Голодомор.

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По словам Цимбалюка, если русские придут в Украину, они будут убивать, насиловать и пытать граждан. Относительно этого не должно быть никаких сомнений. Однако пока неизвестно, какое именно решение примет Владимир Путин.

Я думаю, что украинцам нужно меньше паниковать из-за этого,

– заявил журналист.

Обратите внимание! Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия должна "вмешаться в конфликт на Донбассе", поскольку Украина якобы "агрессивно настроена".

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Войска России у границы Украины: последние новости

В Финляндии предупредили о последствиях вероятного нападения Владимира Путина на Украину. На такие действия Кремля Запад может ответить жесткими экономическими санкциями.

Американский политик Адам Шифф считает, что вторжение России в Украину лишь приблизит НАТО к границам государства-агрессора. По его мнению, это мощный сдерживающий фактор от нападения.

Бывшие чиновники США в сфере нацбезопасности призвали Вашингтон опубликовать список санкций на случай полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время российский чиновник заявил, что обнародование такой информации якобы может сорвать переговоры.

Алексей Данилов прокомментировал стягивание российских войск и техники к границам Украины. По его словам, сейчас Совет нацбезопасности и обороны не видит большой угрозы.

По данным агенства Conflict Intelligence Team, Россия продолжает наращивать войска у украинских границ.

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