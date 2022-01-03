Анналена Бербок отправится в Вашингтон уже в среду, 5 января. Как сообщили СМИ, ссылаясь на источник в немецком МИД, там она будет поднимать тему отношений между Россией и Украиной.
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Это – первый зарубежный визит Бербок как главы МИД
Отметим, что это будет первый официальный визит для Бербок на посту главы немецкого МИД. В Штатах она встретится, в частности, с государственным секретарем Энтони Блинкеном и другими американскими политиками.
Кроме агрессии России против Украины, чиновники обсудят:
- будущие контакты с Россией;
- вопросы климата;
- укрепление демократии;
- внешней политики.
Советник канцлера встретится с россиянами и французами
Ранее в немецком правительстве анонсировали еще одну встречу на международном уровне. В первую неделю нового года советник канцлера по внешней политике Йенс Плетнер пообщается с российскими и французскими коллегами.
Что стоит знать об Анналене Бербок: основное
Источник: "Википедия"
- 41-летний немецкий политический деятель. Является министром иностранных дел в правительстве Олафа Шольца. Вместе с Робертом Хабеком возглавляет партию "Союз 90/Зеленые".
- Изучала политологию и публичное право в университете Гамбурга и международное право в Лондонской школе экономики и политических наук. Является магистром международного публичного права.
- Была кандидатом в канцлеры Германии от партии "Зеленых". В апреле 2021 года заявила, что не видит Украину в НАТО, пока продолжается конфликт с Россией.
- При этом, Бербок выступает за усиление давления на Россию из-за агрессии против Украины. Она выступает за отказ от поддержки "Северного потока-2".
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