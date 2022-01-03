Анналена Бербок вирушить у Вашингтон вже у середу, 5 січня. Як повідомили ЗМІ, посилаючись на джерело у німецькому МЗС, там вона підійматиме тему відносин між Росією та Україною.

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Це – перший закордонний візит Бербок як глави МЗС

Зазначимо, що це буде перший офіційний візит для Бербок на посаді очільниці німецького МЗС. У Штатах вона зустрінеться, зокрема, з державним секретарем Ентоні Блінкеном та іншими американськими політиками.

Окрім агресії Росії проти України, чиновники обговорять:

майбутні контакти з Росією;

питання клімату;

зміцнення демократії;

зовнішньої політики.

Радник канцлера зустрінеться з росіянами та французами

Раніше у німецькому уряді анонсували ще одну зустріч на міжнародному рівні. У перший тиждень нового року радник канцлера з зовнішньої політики Єнс Плетнер поспілкується із російськими та французькими колегами.

Зверніть увагу! Раніше ситуацію в Україні прокоментував депутат від "зелених" – Омід Нуріпур. Він наголосив, що через дії Кремля "неможливо спати спокійно".

Що варто знати про Анналену Бербок: основне

Джерело: "Вікіпедія"

41-річна німецька політична діячка. Є міністеркою закордонних справ в уряді Олафа Шольца. Разом із Робертом Габеком очолює партію "Союз 90/Зелені".

Вивчала політологію та публічне право в університеті Гамбурга та міжнародне право в Лондонській школі економіки та політичних наук. Є магістром з міжнародного публічного права.

Була кандидаткою у канцлери Німеччини від партії "Зелених". У квітні 2021 року заявила, що не бачить Україну в НАТО, поки триває конфлікт із Росією.

При цьому, Бербок виступає за посилення тиску на Росію через агресію проти України. Вона виступає за відмову від підтримки "Північного потоку-2".

Якою є політика нового німецького канцлера щодо України: дивіться відео