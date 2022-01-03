Відповідну заяву зробив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт. Це трапилось у понеділок, 3 січня.

Зауважте Шольц хоче зустрітись з Путіним уже у січні, – ЗМІ

Радник Шольца поговорить про Україну з колегами з Росії та Франції

Радник канцлера Німеччини Йєнс Плетнер цього тижня зустрінеться з російським та французьким колегою,

– заявив Хебештрайт.

Російське видання "ТАСС" написало, що німецький політик, коментуючи інформацію щодо зустрічі Олафа Шольца і Володимира Путіна, заявив – про "контакти на найвищому рівні сказати поки що нічого не можна".

"Про можливі зустрічі канцлера ми повідомляємо вчасно, поки що сказати на цю тему нічого", – пояснив політик.

Видання dpa написало, що Єнс Плетнер і заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак проведуть перемовини вже на початку січня.

Під час телефонної розмови з Дмитром Козаком Плетнер:

закликав до деескалації напруженості вздовж українсько-російського кордону;

наголосив на необхідності відновлення переговорів у нормандському форматі.

Коротко про ймовірну зустріч канцлера Німеччини та Володимира Путіна

На початку 2022 року німецькі ЗМІ повідомили, що Олаф Шольц хоче зустрітись з президентом Росії найближчим часом. Канцлер Німеччини переконаний, що побудова відносин з Росією є важливою для обох країн.

За даними джерел, зустріч може відбутись вже у січні 2022 року.

Попередньо відомо, що нібито зовнішньополітичний радник канцлера Йенс Плетнер начебто вже протягом 2 тижнів займається підготовкою зустрічі. Однією з головних тем буде "газове питання", адже Шольц хоче "нового початку" у відносинах з Кремлем.

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