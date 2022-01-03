Соответствующее заявление сделал официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Это случилось в понедельник, 3 января.

Заметьте Шольц хочет встретиться с Путиным уже в январе, – СМИ

Советник Шольца поговорит об Украине с коллегами из России и Франции

Советник канцлера Германии Йенс Плетнер на этой неделе встретится с российским и французским коллегой,

– заявил Хебештрайт.

Российское издание "ТАСС" написало, что немецкий политик, комментируя информацию о встрече Олафа Шольца и Владимира Путина, заявил об "контакты на высшем уровне сказать пока ничего нельзя".

"О возможных встречах канцлера мы сообщаем вовремя, пока сказать на эту тему нечего", – пояснил политик.

Издание dpa написало, что Йенс Плетнер и замглавы администрации президента России Дмитрий Козак проведут переговоры уже в начале января.

Во время телефонного разговора с Дмитрием Козаком Плетнер:

призвал к деэскалации напряженности вдоль украинско-российской границы;

подчеркнул необходимость возобновления переговоров в нормандском формате.

Коротко о вероятной встрече канцлера Германии и Владимира Путина

В начале 2022 года немецкие СМИ сообщили, что Олаф Шольц хочет встретиться с президентом России в ближайшее время. Канцлер Германии убежден, что построение отношений с Россией является важным для обеих стран.

По данным источников, встреча может состояться уже в январе 2022 года.

Предварительно известно, что якобы внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер якобы уже в течение 2 недель занимается подготовкой встречи. Одной из главных тем будет "газовый вопрос", ведь Шольц хочет "нового начала" в отношениях с Кремлем.

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