Немецкие СМИ со ссылкой на источники сообщают, что канцлер хочет принять вопрос взаимодействия под собственный контроль. Вероятно, встреча политиков может состояться уже в январе.
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Переговоры будут касаться "газового" вопроса
Bild пишет, что Шольц стремится к "новому началу" в отношениях с Москвой. В частности, среди возможных топ-тем будет "газовый вопрос".
Внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер якобы уже в течение 2 недель занимается подготовкой встречи. Ранее сам Плетнер договорился о предстоящей встрече с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком.
Что известно о позиции Шольца относительно отношений Украины и России:
- Еще 21 декабря Олаф Шольц разговаривал по телефону с Владимиром Путиным.
- Канцлер Германии призвал главу Кремля к немедленной деэскалации.
- В Берлине выразили обеспокоенность по поводу напряжения у границы Украины.
- В своем первом новогоднем поздравлении Шольц упомянул и об Украине.
- Политик заявил, что угроза российского вторжения в Украину приносит Европе новые вызовы.
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