Немецкие СМИ со ссылкой на источники сообщают, что канцлер хочет принять вопрос взаимодействия под собственный контроль. Вероятно, встреча политиков может состояться уже в январе.

К теме Шольц призвал Путина к срочной деэскалации

Переговоры будут касаться "газового" вопроса

Bild пишет, что Шольц стремится к "новому началу" в отношениях с Москвой. В частности, среди возможных топ-тем будет "газовый вопрос".

Внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер якобы уже в течение 2 недель занимается подготовкой встречи. Ранее сам Плетнер договорился о предстоящей встрече с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком.

Важно! СМИ сообщают, что такой ситуацией могут быть недовольны "Зеленые". Ведь эта политсила очень критично настроена на отношения к России. Именно представительница "Зеленых" Анналена Бербок стала новым министерством иностранных дел Германии.

Что известно о позиции Шольца относительно отношений Украины и России:

Еще 21 декабря Олаф Шольц разговаривал по телефону с Владимиром Путиным.

Канцлер Германии призвал главу Кремля к немедленной деэскалации.

В Берлине выразили обеспокоенность по поводу напряжения у границы Украины.

В своем первом новогоднем поздравлении Шольц упомянул и об Украине.

Политик заявил, что угроза российского вторжения в Украину приносит Европе новые вызовы.

Актуально Путина от вторжения в Украину сдержат только "невиданные санкции", – глава комитета разведки США

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