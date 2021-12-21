Подробности разговора политиков раскрыл официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Шольц сообщил Путину, что наращивание российских войск вблизи границы с Украиной беспокоит Германию.

Заметьте Готовы к диалогу, – Столтенберг хочет созвать заседание НАТО – Россия

Канцлер Шольц сегодня в телефонном разговоре с президентом Путиным выразил обеспокоенность усилением военного присутствия России рядом с Украиной,

– подчеркнул Хебештрайт.

Он также добавил, что Шольц призвал Путина к срочной деэскалации.

Путин снова жаловался

Путин 21 декабря провел 2 телефонных разговора: с Шольцем и Макроном. Обоим политикам глава Кремля жаловался на то, что вроде бы Украина своими действиями заблокировала нормандский формат. Потому что официальный Киев якобы не хочет выполнять минские договоренности.

Между тем, именно Россия активно блокирует переговоры в нормандском формате. Украина и ее союзники пытаются вернуть страну-оккупанта за стол переговоров.

Заметьте! В декабре 2021 года украинская сторона представила план 10 шагов по разрешению конфликта на Донбассе. Документ получилИ США, Россия, Германия и Франция.

НАТО не пойдет на компромисс по вопросам безопасности Украины: смотрите видео

Сообщение Steffen Hebestreit:

Kanzler @OlafScholz hat heute in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin seine Sorge angesichts der Lage im Umfeld der #Ukraine ausgedrückt. Eine Deeskalation sei dringend notwendig.