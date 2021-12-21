Самые важные новости Украины и мира за вторник 21 декабря:

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Порошенко записал видео

Источник: фейсбук Петра Порошенко

После обвинения в государственной измене Петр Порошенко записал видео. В нем политик заявил, что сейчас находится в Варшаве и не придет на допрос в ГБР.

Порошенко отметил, что в польской столице у него ряд встреч с европейскими политиками. Целью этих диалогов является формирование мощной коалиции в поддержку Украины и противодействия России.

Политик подчеркнул, что вернется в Украину "по своему графику". Ориентировочно это будет в первой половине января.

Как только я вернусь, мы поговорим о государственной измене и о содействии в финансировании терроризма. Но сообщение о подозрении главе государства является переходом красных линий. Это уже не шутки. За это придется отвечать,

– заявил Порошенко.

Порошенко отреагировал на подозрение: смотрите видео

Зеленский прокомментировал подозрение Порошенко

Владимир Зеленский заявил, что подозрение Порошенко никак не повлияет на внутриполитическую ситуацию в Украине. В то же время украинский лидер убежден: именно пятый президент может дестабилизировать ситуацию в Украине.

Я не думаю, что это (подозрение Порошенко – 24 канал) как-то будет влиять на ситуацию внутри нашего государства. На нее, как правило, влияют финансовые группы,

– заявил Зеленский.

По словам президента, одним из их представителей, по словам главы государства, является Петр Порошенко.

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Угрозы Кремля из-за НАТО

Источник: РИА Новости

Истерика Кремля из-за НАТО продолжается. Россия продолжает наивно ждать конкретных решений по гарантиям безопасности. Глава российской делегации по военной безопасности Константин Гаврилов даже пригрозил, что Россия ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и в Грузии.

"Попытки "заговорить" Россию не будут успешными. Или ответ будет совсем другим", – сказал он.

Гаврилов цинично заявил, что действия Запада в вопросах безопасности России больше не будут оставаться безнаказанными.

Для подчеркивания собственных слов Гаврилов даже добавил заявлению художественности. В частности, рассказал, что "лиса больше в курятник не будет лазить, ведь вместо лисодава уже вырос большой волкодав".

Путин боится, что Украина вернет Крым

Между тем глава Кремля испугался, что США будут поставлять в Украину гиперзвуковое оружие и это позволит вернуть оккупированный Крым.

В то же время Украина не раз подчеркивала: она будет возвращать свои территории, которые оккупировала Россия, исключительно политико-дипломатическим путем.

Впоследствии также стало известно, что Путин пожаловался в разговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Глава Кремля жаловался, что действия Украины блокируют нормандский формат.

Заметьте! Именно Россия заблокировала переговоры в нормандском формате. Между тем Украина и государства-союзницы делают все возможное, чтобы вернуть страну-агрессора за стол переговоров.

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10 шагов для решения конфликта на Донбассе

Источник: "Европейская правда"

Владимир Зеленский передал украинским партнерам план 10 шагов для решения конфликта на Донбассе. Тем временем руководитель Офиса президента Андрей Ермак раскрыл детали иностранным дипломатам.

По словам Зеленского, план состоит из пунктов, в которых предусмотрены:

переговоры в нормандском формате;

участие США в разрешении конфликта.

Мы написали четкий, понятный план из 10 шагов, как выполнить минские соглашения. Это 10 шагов с привлечением Нормандии и США, и передали эти шаги президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии,

– подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, США заинтересованы принять участие в урегулировании конфликта на Донбассе. В то же время официальный Вашингтон до сих пор не определился с форматом.

Заметьте! Ермак рассказал, что Великобритания и Турция желают присоединиться к переговорам.

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Зеленский в Гуте

Источник: 24 канал

Владимир Зеленский во время разговора с журналистами в Гуте рассказал, что Украина проводит сложные переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. В то же время президент не надеется на достижение договоренностей к новогодним праздникам или Рождеству.

Я не знаю, что это будет до рождественских и новогодних праздников. Я не думаю, что мы это успеем. Но если мы к этим праздникам согласуем эти пункты или хотя бы какие-то из них, будет неплохо,

– пояснил Зеленский.

Во время заседания ТКГ 31 декабря Украина предложила России 3 инициативы:

прекращение огня;

открытие контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ);

обмен пленными.

"Путин не Бог, чтобы в него верить"

Зеленского также спросили, верит ли он во встречу с главой Кремля. На это Зеленский ответил: "президент России для меня – не Бог, чтобы в него верить или нет".

Украинский лидер подчеркнул, что сейчас необходимо строить различные форматы встреч.

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