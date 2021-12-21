По информации, которую журналисты получили в правоохранительных органах, речь идет о Святославе Пересунько. По версии следствия, он установил "поборы" с фирм-экспортеров.

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Ежемесячно руководитель таможни требовал взятки, – СМИ

Эти схемы действовали на территории Кировоградской и Ивано-Франковской областей. Следователи говорят, что таможенник ежемесячно требовал по 10 тысяч долларов взятки.

СМИ пишут, что Святослав Пересунько является совладельцем общества "Корпорация "ТИС". Предприятие занимается оптовой торговлей топливом, однако сейчас оно уже останавливает свою деятельность.

Пересунько также бенефициар еще одного предприятия – "Крисгрин". Оно занимается производством фармацевтических препаратов.

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