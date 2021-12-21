По информации, которую журналисты получили в правоохранительных органах, речь идет о Святославе Пересунько. По версии следствия, он установил "поборы" с фирм-экспортеров.

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Ежемесячно руководитель таможни требовал взятки, – СМИ

Эти схемы действовали на территории Кировоградской и Ивано-Франковской областей. Следователи говорят, что таможенник ежемесячно требовал по 10 тысяч долларов взятки.

СМИ пишут, что Святослав Пересунько является совладельцем общества "Корпорация "ТИС". Предприятие занимается оптовой торговлей топливом, однако сейчас оно уже останавливает свою деятельность.

Пересунько также бенефициар еще одного предприятия – "Крисгрин". Оно занимается производством фармацевтических препаратов.

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Коротко о последних резонансных случаях взяточничества в Украине:

На Днепропетровщине разоблачили преступную деятельность общественной организации. Она якобы занималась борьбой с коррупцией, а на самом деле требовала взятки с бизнеса.

Также на взятке попался и заместитель гендиректора одного из предприятий "Укроборонпрома". За свою услугу он требовал 80 тысяч гривен.

В Черкасской области глава ОТО требовал у предпринимателя 4 тысячи долларов, за это он должен был "помочь" с заключением договора.

В Херсонской области на коррупции "погорела" экс-судья.

Смотрите в "Pro Новостях", как брат судьи Вовка, обвиняемый по делу о взяточничестве, вышел под залог: