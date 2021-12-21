В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что 21 декабря 2021 года Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение между прокурором САП и бывшим главой Черниговской РГА.

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Экс-глава Черниговской РГА взял взятку

Бывшего главу Черниговской РГА обвиняли в получении от директора частного предприятия взятки. Тогда чиновник за "вознаграждение" согласился принять решение о разработке и утверждении детального плана территорий, а также проекта землеустройства по изменению целевого назначения земельных участков.

Во время судебного разбирательства обвиняемый безоговорочно признал, что виновен в совершенном преступлении.

Мужчину посадили на 5 лет

Согласно приговору суда, экс-главе райгосадминистрации назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. Его также лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в течение 3 лет.

В то же время экс-чиновнику определили испытательный срок продолжительностью 3 года.

К слову, приговор можно обжаловать в течение 30 дней со дня его оглашения.

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Отрывок из сообщения САП:

21 декабря 2021 года Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и бывшим главой Черниговской РГА.

Указанное лицо обвинялось в получении от директора частного предприятия неправомерной выгоды за принятие решения о разработке и утверждении детального плана территорий, а также проекта землеустройства по изменению целевого назначения земельных участков.В ходе судебного разбирательства обвиняемый безоговорочно признал свою виновность в совершенном преступлении.

Приговором суда бывшему главе райгосадминистрации назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года.