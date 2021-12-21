У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 21 грудня 2021 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду між прокурором САП та колишнім головою Чернігівської РДА.

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Ексглаву Чернігівської РДА взяв хабар

Колишнього очільника Чернігівської РДА обвинувачували в одержанні від директора приватного підприємства хабаря. Тоді посадовець за "винагороду" погодився прийняти рішення про розроблення та затвердження детального плану територій, а також проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок.

Під час судового розгляду обвинувачений беззастережно визнав, що винен у вчиненому злочині.

Чоловіка ув'язнили на 5 років

Відповідно до вироку суду, ексголові райдержадміністрації призначили покарання у виді 5 років позбавлення волі. Його також позбавили права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, протягом 3 років.

Водночас експосадовцю визначили іспитовий термін тривалістю 3 роки.

До слова, вирок можна оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення.

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Уривок з допису САП:

21 грудня 2021 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та колишнім головою Чернігівської РДА.

Вказана особа обвинувачувалася в одержанні від директора приватного підприємства неправомірної вигоди за прийняття рішення про розроблення та затвердження детального плану територій, а також проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок.У ході судового розгляду обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у вчиненому злочині.

Вироком суду колишньому голові райдержадміністрації призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.