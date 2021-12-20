Як з'ясували правоохоронці, чиновники завдали державі понад 700 мільйонів гривень збитків. Сама схема полягала у тому, що вартість землі занижували у 10 разів, після чого намагалися продати її приватній фірмі.

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Йдеться про 7 земельних ділянок площею понад 26 гектарів.

Замість 800 мільйонів сплатили лише 55



На землі, яку продали за безцінь, вже почали будівництво / Фото СБУ

У СБУ кажуть, що посадовці селищної ради залучили до оборудки оцінщика, який вніс у документи заздалегідь занижену вартість призначених під забудову земельних ділянок.

На підставі такого висновку селищна рада продала приватній компанії 7 ділянок землі площею понад 26 гектарів.

Сплатили за це 55 мільйонів гривень, хоча справжня ринкова вартість землі становить майже 800 мільйонів.

20 грудня слідчі провели 26 обшуків у сільській раді та у мешканнях фігурантів провадження.



Слідчі викрили посадовців сільської ради Обухівщини / Фото СБУ

Під час обшуків правоохоронці вилучили оригінали документів про продаж земельних ділянок, фінансово-господарську документацію та чорнову бухгалтерію з доказами протиправної діяльності посадовців.

Оборудку СБУшники кваліфікували як заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем. Якщо посадовців визнають винними у суді, їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.