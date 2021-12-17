Скороход зауважила, що наразі ходять чутки про 40 тисяч у конверті для пересічних нардепів. Непересічні політики отримують більше.
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Наскільки ходять чутки, зараз це близько 40 тисяч пересічному депутату. А непересічному — більше. Не всі підпадають під зарплати, є люди, які не голосують так, як треба,
– розповіла політикиня.
Скороход розповіла, що вона та деякі інші політики, зокрема, загиблий Антон Поляков, свідчили про це у НАБУ.
Водночас розслідування досі не провели, бо депутатська недоторканність – існує. Для цього необхідне узгодження генпрокурорки України, яка "є безпосередньо в монобільшості".
Що відомо про "зарплати" нардепів у конвертах
- Очільник НАБУ Артем Ситник розповів, що до бюро надійшло понад 10 заяв. У них мовиться, що нардепи отримують гроші "у конвертах". За словами Ситника, бюро реагує на заяви відповідно до законодавства.
- Саме Скороход раніше також розповідала, що її колишні колеги по фракції "Слуга народу" отримують зарплати в конвертах. Їх видають заступники Давида Арахамії. Тоді політикиня розповідала, що у конвертах була сума у розмірі 5 тисяч доларів.
Чи дійсно "слуги" отримують "зарплати" у конвертах: дивіться відео