Скороход зауважила, що наразі ходять чутки про 40 тисяч у конверті для пересічних нардепів. Непересічні політики отримують більше.

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Наскільки ходять чутки, зараз це близько 40 тисяч пересічному депутату. А непересічному — більше. Не всі підпадають під зарплати, є люди, які не голосують так, як треба,

– розповіла політикиня.

Скороход розповіла, що вона та деякі інші політики, зокрема, загиблий Антон Поляков, свідчили про це у НАБУ.

Водночас розслідування досі не провели, бо депутатська недоторканність – існує. Для цього необхідне узгодження генпрокурорки України, яка "є безпосередньо в монобільшості".

Що відомо про "зарплати" нардепів у конвертах

Очільник НАБУ Артем Ситник розповів, що до бюро надійшло понад 10 заяв. У них мовиться, що нардепи отримують гроші "у конвертах". За словами Ситника, бюро реагує на заяви відповідно до законодавства.

Саме Скороход раніше також розповідала, що її колишні колеги по фракції "Слуга народу" отримують зарплати в конвертах. Їх видають заступники Давида Арахамії. Тоді політикиня розповідала, що у конвертах була сума у розмірі 5 тисяч доларів.

Чи дійсно "слуги" отримують "зарплати" у конвертах: дивіться відео