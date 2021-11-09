У своїй декларації за 2020, опублікованій на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, нардепка вказала наявність криптовалюти.

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Скороход задекларувала криптовалюту

В Єдиному державному реєстрі декларації вона повідомила про наявність

44 монет Bitcoin – 220 958 гривень,

130 токенів Etherium – 3 263 гривні,

135 одиниць Etherium classic – 2 710 гривень.

Нардепка каже, що всі ключі забрав її ексчоловік

Видання "Слово і справа" повідомляє, що Скороход не змогла підтвердити НАЗК своє право власності на криптовалюту. Нардепка зазначила, що не знає, як це зробити. Адже раніше всі операції здійснював її колишній чоловік Олексій Алякін. Після розлучення він начебто забрав ключі до гаманців, тому Скороход більше не має до них доступу.

"Де тепер містяться ключі та паперові документи, декларанту невідомо, після розлучення Олексій Алякін доступ до них не надав, у зв'язку з чим розпочато кримінальне провадження", – додали у НАЗК.

До слова, декларацію за 2020 рік Скороход подала 30 березня 2021 року, а з Алякіним розлучилася у квітні 2021 року.

Крім того, у ній нардепка вказала наявність в ексчоловіка 118 біткоїнів, 78 ефірів та 353 одиниць Etherum Classic загальною вартістю у понад 2,5 мільйона гривень. Однак надати документи, які підтверджують це, вона також не змогла, обмежившись "загальними поясненнями щодо отримання права власності на криптовалюту".

Водночас у НАЗК констатували, що не виявили у декларації Скороход ознак незаконного збагачення, конфлікту інтересів та необґрунтованості активів. Але там підрахували, що в декларації вказані неправдиві дані на 245 тисяч гривень, за що передбачений штраф у розмірі до 42,5 тисячі гривень.

Зверніть увагу! Раніше "слуга народу" Дмитро Гурін заявив про зникнення криптовалюти. За його словами, у квітні 2021 року у нього викрали автівку, в якій була флешка з 42 біткоїнами.