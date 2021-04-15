Давид Арахамія заявив, що втратив 400 біткоїнів, що за поточним курсом становить приблизно 710 мільйонів гривень. Однак у декларації глава фракції "Слуга народу" жодних криптовалют не зазначив.

Арахамія розповів про те, що у нього були біткоїни, однак згодом він їх втратив, в ефірі одного із телеканалів.

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Що відомо про біткоїни Арахамії

У мене були біткоїни, вже немає. Я ж тоді 400 втратив, ще за старого курсу, поганого,

– розповів політик.

За поточним курсом, це приблизно 710 мільйонів гривень.

Нардеп зазначив, що на той час система безпеки передбачала одне кодове слово, яке потрібно було знати. "Я не те щоб втратив його, я просто стер розділ диска, де була ця інформація", – уточнив глава фракції "Слуга народу".

За його словами, це "страшна сума, і виглядає все дуже нерозумно".

Чи була криптовалюта у його декларації

У декларації потрібно вказувати всі активи, які є на момент заповнення документа. За словами Арахамії, доступ до біткоїнів він втратив ще тоді, коли був "поганий курс". Тому криптовалюту він і не вніс до своєї декларації.

Однак самі біткоїни залишилися в його власності, попри втрату доступу до них.

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Зверніть увагу! В Україні держслужбовці задекларували 46 351 біткоїн – це майже 75 мільярдів гривень. Загалом декларації подали 791 872 чиновники, з них 652 – зареєстрували криптовалюту.