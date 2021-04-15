Давид Арахамия заявил, что потерял 400 биткоинов, что по текущему курсу составляет примерно 710 миллионов гривен. Однако в декларации глава фракции "Слуга народа" никаких криптовалют не отметил.

Арахамия рассказал о том, что у него были биткоины, однако впоследствии он их потерял, в эфире одного из телеканалов.

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Что известно о биткоинах Арахамии

У меня были биткоины, уже нет. Я же тогда 400 потерял, еще при старом курсе, плохого,

– рассказал политик.

По текущему курсу это примерно 710 миллионов гривен.

Нардеп отметил, что в то время система безопасности предусматривала одно кодовое слово, которое нужно было знать. "Я не то чтобы потерял его, я просто стер раздел диска, где была эта информация", – уточнил глава фракции "Слуга народа".

По его словам, это "страшная сумма, и выглядит все очень глупо".

Была ли криптовалюта в его декларации

В декларации нужно указывать все активы, которые есть на момент заполнения документа. По словам Арахамии, доступ к биткоинам он потерял еще тогда, когда был "плохой курс". Поэтому криптовалюту он и не внес в свою декларацию.

Однако сами биткоины остались в его собственности, несмотря на потерю доступа к ним.

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Обратите внимание! В Украине госслужащие задекларировали 46 351 биткоин – это почти 75 миллиардов гривен. В общем декларации подали 791 872 чиновника, из них 652 – зарегистрировали криптовалюту.