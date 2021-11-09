В своей декларации за 2020, опубликованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, нардеп указала наличие криптовалюты.

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Скороход задекларировала криптовалюту

В Едином государственном реестре декларации она сообщила о наличии

44 монет Bitcoin – 220 958 гривен,

130 токенов Etherium – 3 263 гривны,

135 единиц Etherium classic – 2 710 гривен.

Нардеп говорит, что все ключи забрал ее бывший муж

Издание "Слово і справа" сообщает, что Скороход не смогла подтвердить НАПК свое право собственности на криптовалюту. Нардеп отметила, что не знает, как это сделать. Ведь раньше все операции совершал ее бывший муж Алексей Алякин. После развода он вроде бы забрал ключи к кошелькам, поэтому Скороход больше не имеет к ним доступ.

"Где теперь содержатся ключи и бумажные документы, декларанту неизвестно, после развода Алексей Алякин доступ к ним не предоставил, в связи с чем начато уголовное производство", – добавили в НАПК.

К слову, декларацию за 2020 год Скороход подала 30 марта 2021 года, а с Алякиным рассталась в апреле 2021 года.

Кроме того, в ней нардеп указала наличие у бывшего мужа 118 биткоинов, 78 эфиров и 353 единиц Etherum Classic общей стоимостью более 2,5 миллиона гривен. Однако предоставить документы, подтверждающие это, она также не смогла, ограничившись "общими пояснениями относительно получения права собственности на криптовалюту".

В то же время в НАПК констатировали, что не обнаружили в декларации Скороход признаков незаконного обогащения, конфликта интересов и необоснованности активов. Но там подсчитали, что в декларации указаны ложные данные на 245 тысяч гривен, за что предусмотрен штраф в размере до 42,5 тысячи гривен.

Обратите внимание! Ранее "слуга народа" Дмитрий Гурин заявил об исчезновении криптовалюты. По его словам, в апреле 2021 года у него угнали машину, в которой была флешка с 42 биткоинами.