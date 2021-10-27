Про це директор Національного антикорупційного бюро поінформував у коментарі журналістам і представникам засобів масової інформації.

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Він відповів на запитання, чи реагує НАБУ на повідомлення у пресі з приводу отримання народним депутатам так званих доплат в конвертах.

Звичайно, є такі звернення. Кількість заяв – понад десяток,

– зазначив Артем Ситник.

Директор додав, що бюро реагує на заяви відповідно до законодавства.

Зверніть увагу! Рада 30 березня 2021 року проголосувала за "податкову амністію", яку проведуть з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022 року.

Що відомо про гроші в конвертах для нардепів