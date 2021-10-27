Об этом директор Национального антикоррупционного бюро сообщил в комментарии журналистам и представителям средств массовой информации.
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Он ответил на вопрос, реагирует ли НАБУ на сообщения в прессе по поводу получения народным депутатам так называемых доплат в конвертах.
Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений – более десятка,
– отметил Артем Сытник.
Директор добавил, что бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством.
Что известно о деньгах в конвертах для нардепов
- О таких "поощрениях" для нардепов в ноябре 2019 года откровенно пообщались парламентарий Николай Тищенко и пранкер Джокер, который назвался собеседнику тогдашним генпрокурором Рябошапкой.
- Шутник заметил, что однопартийцы Тищенко хотели писать заявление о том, как он раздает зарплату в парламенте, на что "слуга народа" лишь уточнил: а много ли их было? Кроме того, пранкер попросил Тищенко придумать что-то, чтобы лично не раздавать депутатские гонорары. Нардеп взамен попросил совета, как это сделать: "Скажи плиз, поменяю тактику".
- Также о незаконных выплатах "слугам" вспоминала Анна Скороход, которую позже исключили из этой депутатской фракции. В частности, она назвала сумму, фигурировавшую в конвертах – 5 тысяч долларов.