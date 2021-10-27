Об этом директор Национального антикоррупционного бюро сообщил в комментарии журналистам и представителям средств массовой информации.

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Он ответил на вопрос, реагирует ли НАБУ на сообщения в прессе по поводу получения народным депутатам так называемых доплат в конвертах.

Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений – более десятка,

– отметил Артем Сытник.

Директор добавил, что бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством.

Обратите внимание! Рада 30 марта 2021 года проголосовала за "налоговую амнистию", которую проведут с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года.

Что известно о деньгах в конвертах для нардепов