Как выяснили правоохранители, чиновники нанесли государству более 700 миллионов гривен убытков. Сама схема заключалась в том, что стоимость земли занижали в 10 раз, после чего пытались продать ее частной фирме.

Смотрите также Около 40 тысяч, – Скороход рассказала о выплатах "слугам" в конвертах за нужные голосования

Речь идет о 7 земельных участках площадью более 26 гектаров.

Вместо 800 миллионов уплатили лишь 55



На земле, которую продали за бесценок, уже начали строительство / Фото СБУ

В СБУ говорят, что чиновники поселкового совета привлекли к схеме оценщика, который внес в документы заранее заниженную стоимость предназначенных под застройку земельных участков.

На основании такого заключения поселковый совет продал частной компании 7 участков земли площадью более 26 гектаров.

Уплатили за это 55 миллионов гривен, хотя настоящая рыночная стоимость земли составляет почти 800 миллионов.

20 декабря следователи провели 26 обысков в сельском совете и в помещениях фигурантов производства.



Следователи разоблачили должностных лиц сельского совета Обуховщины / Фото СБУ

Во время обысков правоохранители изъяли оригиналы документов о продаже земельных участков, финансово-хозяйственную документацию и черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности должностных лиц.

Схему работники СБУ квалифицировали как завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. Если должностных лиц признают виновными в суде, им грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.