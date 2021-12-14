По данным следствия, чиновник просил деньги у иностранной компании за содействие в экспортной операции. В частности, речь шла о влиянии на Государственную службу экспортного контроля.
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Чиновник хотел экспортировать детали к пулемету
Следователи ГБР установили, что за полученную взятку гендиректор одного из предприятий "Укроборонпрома" обещал убедить экспортную службу в том, что одна из деталей пулемета не является товаром военного назначения и не требует контроля.
Изъятые при обыске у чиновника деньги
Правоохранители задержали чиновника и вручили ему подозрение сразу по двум статьям – обещание или предоставление неправомерной выгоды и мошенничество. Заместителю гендиректора оборонного предприятия избрали меру пресечения в виде личного обязательства.
За совершенное должностному лицу грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Последние похожие случаи в Украине
- В Киеве правоохранители поймали руководителя одного из государственных предприятий и его подчиненного. Они оба требовали взятку в размере 70 тысяч гривен за договор о предоставлении услуг хранения товара на складе компании.
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