За даними слідства, посадовець просив гроші в іноземної компанії за сприяння в експортній операції. Зокрема мова йшла про вплив на Державну службу експортного контролю.
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Посадовець хотів експортувати деталі до кулемета
Слідчі ДБР встановили, що за отриманий хабарзаступник гендиректора одного з підприємств "Укроборонпрому" обіцяв переконати експортну службу в тім, що одна з деталей кулемета не є товаром військового призначення та не потребує контролю.
Вилучені під час обшуку в посадовця гроші
Правоохоронці затримали посадовця та вручили йому підозру одразу за двома статтями – обіцянка або надання неправомірної вигоди та шахрайство. Заступнику гендиректора оборонного підприємства обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
За вчинене посадовцю загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Останні схожі випадки в Україні
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