Інцидент трапився на Тернопільщині. Обидвох посадовців не лише засудили до 8 років в'язниці, а ще й позбавили права обіймати посади.

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Так, на отриманні неправомірної вигоди спіймали:

начальника Збаразького відділення Головного управління ДФС у Тернопільській області;

головного державного ревізора-інспектора відділу перевірок платників основних галузей економіки управління аудиту ДФС у Тернопільській області;

Їх визнали винними одразу за декількома статтями, серед яких:

у пособництві та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, поєднаному з вимаганням;

поєднаному з вимаганням; складанні завідомо неправдивого офіційного документа.

Прокурор зміг довести у суді, що посадовці ДФС у Тернопільській області з серпня по жовтень 2017 року вимагали від керівництва приватного агропромислового підприємства 400 тисяч гривень хабаря за невнесення до акту перевірки виявлених порушень та застосування мінімальних санкцій.

Яке покарання отримали чиновники

Начальнику Збаразького відділення призначили покарання у вигляді 8 років і 2 місяці позбавлення волі. Крім того його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади строком на 3 роки з конфіскацією майна.

А головного державного ревізора-інспектора засудили до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на 2 роки з конфіскацією майна. Також на нього наклали штраф – 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.