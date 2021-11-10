У Бюро розповіли, що в липні 2021 року Херсонська обласна рада розглядала питання щодо придбання LED-екрана. Його у місцевому аеропорту встановило рекламне агентство.

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Деталі корупційної схеми

Власник агентства висловив готовність продати екран, але його не влаштовувала ціна, запропонована радою.

Він звернувся до депутата Херсонської облради, який є членом бюджетної комісії, та попросив допомогти збільшити ціну хоча б до собівартості LED-екрана.

Депутат відповів, що може "домовитися" про збільшення ціни удвічі, однак не просто так. За це власник рекламного агентства мав заплатити йому 300 тисяч гривень. Депутат зауважив, що частину грошей начебто передасть правоохоронцям, аби вони не помітили раптового подорожчання.

Депутата затримали на хабарі

Працівники ДБР затримали депутата 9 листопада одразу після отримання всієї суми хабаря. Наразі вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах.

Також встановлюють причетність до вчинення злочину працівників правоохоронних органів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Затримання депутата, який хотів за посередництво 300 тисяч гривень: Фото ДБР