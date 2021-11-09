Митникам вже повідомили про підозри. Їм загрожує в'язниця.

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Митники організували злочинну схему

За даними слідства, керівник підприємства упродовж 2020 – 2021 років закуповував телекомунікаційні системи застарілого електрообладнання, яке містить у собі дорогоцінні та кольорові метали. За інформацією ДБР, для цього він використовував фіктивну фірму.

Потім ця фірма-одноденка перепродавала металобрухт вже як звичайне електрообладнання, а фірма-покупець експортувала дорогоцінний брухт за кордон, оминаючи таким чином заборони на експорт,

– розповіли у ДБР.

За змовою з митним брокером та працівниками Львівської митниці на товарі підміняли код класифікації та незаконно вивозили його у Польщу. За висновками експертиз, зловмисники заподіяли державі 6 мільйонів гривень збитків. Окрім цього, експортеру відшкодовували ПДВ. За оперативною інформацією, ця схема призвела до незаконного відшкодування з держбюджету приблизно 100 мільйонів гривень податку на додану вартість.

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Зловмисникам повідомили про підозри

Слідчі ДБР вже повідомили про підозру в заволодінні майна у великих розмірах і службовому підробленні директору, який очолював обидва підприємства, та митному брокеру. Якщо провину затриманих доведуть у суді, їм загрожуватиме до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Своєю чергою, двох державних інспекторів відділу митного оформлення "Малехів" Львівської митниці підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі

Наразі ДБР продовжує проводити розслідування. Невдовзі підозрюваних відсторонять від посад та оберуть їм запобіжні заходи.

Дивіться фото затримання учасників схеми / Фото Офісу генпрокурора та ДБР