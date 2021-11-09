Таможенникам уже сообщили о подозрениях. Им грозит тюрьма.

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Таможенники организовали преступную схему

По данным следствия, руководитель предприятия на протяжении 2020-2021 годов закупал телекоммуникационные системы устаревшего электрооборудования, которое включает в себя драгоценные и цветные металлы. По информации ГБР, для этого он использовал фиктивную фирму.

Затем эта фирма-однодневка перепродавала металлолом уже как обычное электрооборудование, а фирма-покупатель экспортировала драгоценный лом за границу, минуя таким образом запреты на экспорт,

– рассказали в ГБР.

По сговору с таможенным брокером и работниками Львовской таможни, на товаре подменяли код классификации и незаконно вывозили его в Польшу. По выводам экспертиз, злоумышленники причинили государству 6 миллионов гривен ущерба. Кроме того, экспортеру возмещали НДС. По оперативной информации, эта схема привела к незаконному возмещению из госбюджета около 100 миллионов гривен налога на добавленную стоимость.

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Злоумышленникам сообщили о подозрениях

Следователи ГБР уже сообщили о подозрении в завладении имущества в крупных размерах и служебном подлоге директору, возглавлявшему оба предприятия, и таможенному брокеру. Если вину задержанных докажут в суде, им грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

В свою очередь, двух государственных инспекторов отдела таможенного оформления "Малехов" Львовской таможни подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Им грозит до 5 лет лишения свободы

В настоящее время ГБР продолжает расследование. Вскоре подозреваемых отстранят от должностей и изберут им меры пресечения.

Смотрите фото задержания участников схемы / Фото Офиса генпрокурора и ГБР