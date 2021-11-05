Контрабандные сигареты изъяли. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований 5 ноября.

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На Буковине разоблачили контрабанду элитных сигарет

Установившуюся схему контрабанды сигарет в Румынию разоблачили работники ГБР при содействии Госпогранслужбы. Предварительно известно, что:

местные жители приграничных населенных пунктов Буковины нелегально переправляли сигареты элитных брендов из Украины в Румынию;

это все происходило через пограничные леса;

в "бизнесе" помогали пограничники и работники лесного хозяйства.

Сотрудники ГБР провели 8 обысков по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению указанных противоправных действий,

– рассказали в ведомстве.

Работники ГБР обнаружили и изъяли:

сигареты стоимостью более 800 тысяч гривен;

телефоны, рации и другие технические средства, которые использовали члены группировки для сокрытия своей деятельности.

Сейчас устанавливают лиц, в том числе работников контролирующих и правоохранительных органов, которые могут быть причастны к преступлению.

Важно! Предварительно дело квалифицировали как незаконное изготовление, хранение, сбыт, транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, нарушение правил несения пограничной службы. Если вину по этим статьям докажут, то виновным грозит тюрьма на срок до 10 лет.

Сейчас дело расследует Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона, оперативное сопровождение – ГБР и Государственная пограничная служба.

ГБР разоблачила схему поставки контрабандных сигарет / Фото ГБР

Коротко о последних разоблачениях контрабандных схем