Контрабандные сигареты изъяли. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований 5 ноября.
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На Буковине разоблачили контрабанду элитных сигарет
Установившуюся схему контрабанды сигарет в Румынию разоблачили работники ГБР при содействии Госпогранслужбы. Предварительно известно, что:
- местные жители приграничных населенных пунктов Буковины нелегально переправляли сигареты элитных брендов из Украины в Румынию;
- это все происходило через пограничные леса;
- в "бизнесе" помогали пограничники и работники лесного хозяйства.
Сотрудники ГБР провели 8 обысков по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению указанных противоправных действий,
– рассказали в ведомстве.
Работники ГБР обнаружили и изъяли:
- сигареты стоимостью более 800 тысяч гривен;
- телефоны, рации и другие технические средства, которые использовали члены группировки для сокрытия своей деятельности.
Сейчас устанавливают лиц, в том числе работников контролирующих и правоохранительных органов, которые могут быть причастны к преступлению.
Сейчас дело расследует Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона, оперативное сопровождение – ГБР и Государственная пограничная служба.
ГБР разоблачила схему поставки контрабандных сигарет / Фото ГБР
Коротко о последних разоблачениях контрабандных схем
- 24 октября полиция совместно с пограничниками разоблачила масштабную схему переправки иностранцев в Украину. Иностранцы из Африки и Азии приезжали якобы на учебу, а затем незаконно попадали в страны Евросоюза. За каждого нелегала злоумышленники получали от 13 до 15 тысяч долларов.
- 20 октября СБУ заблокировала контрабандное перемещение металлической ртути из Закарпатья в Евросоюз, в частности, предотвратила перевозку 3 килограммов ртути через границу со Словакией. Это вещество высокотоксично и может использоваться для массовых химических терактов.
- Львовские таможенники изъяли у 3 контрабандистов 15 единиц дорогостоящей компьютерной техники. Одним из нарушителей оказался житель США. Стоимость контрабанды составляет примерно 635 тысяч гривен.