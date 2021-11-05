Контрабандні цигарки вилучили. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань 5 листопада.

До теми Підсанкційні контрабандисти знову в дії: ДБР викрило поновлення потоків

На Буковині викрили контрабанду елітних цигарок

Сталу схему контрабанди цигарок до Румунії викрили працівники ДБР за сприяння Держприкордонслужби. Попередньо відомо, що:

  • місцеві жителі прикордонних населених пунктів Буковини нелегально переправляли цигарки елітних брендів з України до Румунії;
  • це все відбувалось через прикордонні ліси;
  • у "бізнесі" допомагали прикордонники та працівники лісового господарства.

Співробітники ДБР провели 8 обшуків за місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних протиправних дій,
– розповіли у відомстві.

Працівники ДБР виявили та вилучили:

  • цигарки вартістю понад 800 тисяч гривень;
  • телефони, рації та інші технічні засоби, які використовували члени угруповання для приховування своєї діяльності.

Наразі встановлюють осіб, у тому числі працівників контролюючих та правоохоронних органів, які можуть бути причетні до злочину.

Наразі справу розслідує Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону, оперативний супровід – ДБР та Державна прикордонна служба.

ДБР викрила схему постачання контрабандних цигарок / Фото ДБР

Коротко про останні викриття контрабандних схем

  • 24 жовтня поліція спільно з прикордонниками викрила масштабну схему переправлення іноземців в Україну. Іноземці з Африки й Азії приїжджали нібито на навчання, а потім незаконно потрапляли до країн Євросоюзу. За кожного нелегала зловмисники отримували від 13 до 15 тисяч доларів.
  • 20 жовтня СБУ заблокувала контрабандне переміщення металевої ртуті із Закарпаття до Євросоюзу, зокрема перевезти 3 кілограми ртуті через кордон зі Словаччиною. Ця речовина високотоксична та може використовуватися для масових хімічних терактів.
  • Львівські митники вилучили у 3 контрабандистів 15 одиниць дорогої комп'ютерної техніки. Одним з порушників виявився житель США. Вартість контрабанди становить приблизно 635 тисяч гривень.