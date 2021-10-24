За це зловмисники отримували від 13 до 15 тисяч доларів від кожного нелегала. Поліція затримала 3 спільників.

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Що відомо про злочинне угрупування

Злочинне угрупування для маскування масштабного каналу нелегальної міграції використовували один з приватних вищих навчальних закладів. Також вони створили цілу мережу фірм-посередників з рекрутингу іноземців.



У помешканнях злочинців провели обшуки / Фото пресслужби поліції

"Студенти" нібито отримували офіційне запрошення на навчання та мали законні причини приїжджати в Україну. Згодом їх поза пунктами пропусків переправляли до країн Євросоюзу.

Зверніть увагу! Загалом за 2 роки злочинці переправили в Україну майже 3 тисячі іноземців для "здобуття освіти".

Правоохоронці протягом декількох місяців затримували "студентів". Загалом нелегально перетнути кордон спробували 40 "клієнтів" злочинного угрупування.

За словами начальника Департаменту міграційної поліції Ігоря Малахова, незаконні послуги пропонували у понад 10 країнах Африканського континенту, Близького Сходу та Південно-Східної Азії.

За попередніми даними, "тіньовий" дохід від цієї схеми щорічно складав понад мільйон американських доларів,

– підкресли він.

Зловмисників вдалось викрити

Спецоперація щодо затримання фігурантів відбувалась у декілька етапів. Двох злочинців затримали під час спроби переправлення чотирьох груп через державний кордон.



Правоохоронці викрили масштабну схему / Фото пресслужби поліції

За місцем проживання фігурантів провели обшуки. Правоохоронцям вдалось вилучити:

печатки юридичних осіб, які надавали послуги посередників у наборі іноземних "студентів";

комп'ютерну техніку та сервери;

мобільні термінали;

флеш-накопичувачі інформації;

іноземну валюту.

Слідчі поліції Чернівецької області розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Двом іноземцям та українцю повідомили про підозру.

Громадянині України та одного з іноземців взяли під варту. Запобіжні заходи іншим фігурантам наразі не обрали. Їм загрожує позбавлення волі терміном до 7 років.

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