Зловмисників вдалося спіймати на гарячому у пункті пропуску Малі Селменці. Вони намагалися перевезти 3 кілограми ртуті через кордон зі Словаччиною.

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Перевозив "товар" громадянин однієї з європейських країн. За інформацією СБУ, свої "кур'єрські послуги" він оцінив у 5 тисяч євро. За кордоном на нього чекав замовник. Небезпечну речовину йому мали намір продати за 200 тисяч євро. Прикордонники виявили у зловмисника приховані ємності зі ртуттю, коли оглядали його особисті речі.

Довідка. Слідчі СБУ вже розпочали кримінальне провадження за статтею про контрабанду. Затриманому чоловіку оголосили підозу. Наразі тривають слідчі дії.

Правоохоронці працюють над тим, аби встановити джерела походження токсичної речовини. Адже потрібно з'ясувати, хто продавляв та замовляв цей небезпечний "товар".

Що відомо про ртуть Це високотоксична хімічна речовина найвищого класу небезпеки. Пари цієї речовини та майже всі її розчинні сполуки дуже отруйні. Вони можуть спричинити серйозні отруєння або й смерть. Через це ртуть можуть використовувати терористи

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