Протиправну діяльність викрили оперативники управління стратегічних розслідувань і слідчі поліції.

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За 4 тисячі доларів США чоловік (голова однієї з ОТГ – 24 канал) обіцяв підприємцю повпливати на директора одного з комунальних підприємств області,

– повідомили правоохоронці.

У поліції зазначили, що у результаті представник приватного підприємства мав безперешкодно укласти з комунальним підприємством договір про здійснення господарської діяльності.

Правоохоронці вранці 9 грудня затримали очільника однієї з об'єднаних територіальних. Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри за статтею про зловживання впливом.

Зверніть увагу! За протиправну діяльність чоловікові може загрожувати до 5 років ув'язнення.



На Черкащині голова ОТГ вимагав 4 тисячі доларів за договір / Фото Нацполіції

Затримання на хабарі посадовців