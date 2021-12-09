Протиправну діяльність викрили оперативники управління стратегічних розслідувань і слідчі поліції.
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За 4 тисячі доларів США чоловік (голова однієї з ОТГ – 24 канал) обіцяв підприємцю повпливати на директора одного з комунальних підприємств області,
– повідомили правоохоронці.
У поліції зазначили, що у результаті представник приватного підприємства мав безперешкодно укласти з комунальним підприємством договір про здійснення господарської діяльності.
Правоохоронці вранці 9 грудня затримали очільника однієї з об'єднаних територіальних. Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри за статтею про зловживання впливом.
На Черкащині голова ОТГ вимагав 4 тисячі доларів за договір / Фото Нацполіції
Затримання на хабарі посадовців
- Директор держпідприємства від інституту Національної академії аграрних наук з червня 2021 року вимагав 50 тисяч доларів через земельну ділянку. Отримав гроші у листопаді, правоохоронці затримали його одразу після цього.
- В Одесі правоохоронці затримали працівницю міськради. Це трапилось в момент, коли вона отримувала останню частину хабаря – 400 доларів.
- ВАКС визначив покарання для судді Рахівського райсуду Івана Тулика у вигляді 5 років ув'язнення. Його звинувачують у двох епізодах отримання хабаря – у вересні 2018 року він вимагав 400 доларів та у березні 2019 року – 10 тисяч гривень.