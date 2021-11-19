Посадовець почав вимагати гроші ще з червня 2021 року. Передача грошей же відбулась лиш у листопаді.

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Держслужбовець погрожував землевласнику

Правоохоронці затримали чоловіка одразу ж після отримання доларів. Також держслужбовець погрожував землевласнику. Мовляв, він створить йому штучні перешкоди.

Зауважте! Наразі вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Невдовзі мають обрати й запобіжний захід.

До суду справу розслідують представники Головного слідчого управління Держбюро розслідувань. Поки ж держслужбовець не може бути підданий кримінальному покаранню, доки його вину не доведуть.

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