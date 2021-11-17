Таке рішення щодо судді Чернігівського окружного адміністративного суду ухвалила Вища рада правосуддя – за клопотанням генпрокурорки.

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Суддю відсторонили на 2 місяці

Наразі суддю відсторонили від роботи на 2 місяці. 15 листопада слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав щодо підозрюваного запобіжний захід – заставу розміром 762 720 гривень.

Служителя Феміди піймали на хабарі у 20 тисяч доларів

Зазначимо, у 20 тисяч доларів суддя оцінив свої послуги з винесення рішення на користь позивача в адміністративній справі. Гроші хабарник отримував двома траншами: спочатку взяв 7 тисяч доларів, а на одержанні решти грошей його і впіймали співробітники правоохоронних органів.

Зверніть увагу! Дії судді кваліфікували як прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. За це йому загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.

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Коротко про останні гучні випадки корупції в Україні:

У Харкові чиновник міськради організував схему поборів з місцевих підприємців. Його незаконну діяльність викрила СБУ.

Раніше ДБР затримало депутата Херсонської обласної ради. Він вимагав у власника рекламного агентства 300 тисяч гривень за послуги.

У Києві правоохоронці спіймали на хабарі у 70 тисяч гривень керівника одного із державних підприємств та його підлеглу. Вони вимагали гроші за зберігання товару на складі.

Текст публікації САП:

16 листопада 2021 року Вища рада правосуддя задовольнила клопотання виконувача обов’язків Генерального прокурора та відсторонила від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддю Чернігівського окружного адміністративного суду, якого 9 листопада 2021 року викрито на одержанні 20 тис. дол. США неправомірної вигоди.

Строк відсторонення – 2 місяці.

Нагадаємо, суддя попросив та одержав неправомірну вигоду за винесення рішення в адміністративній справі на користь позивача. Неправомірну вигоду служитель Феміди одержав двома траншами: до винесення рішення у розмірі 7 тисяч доларів США та після прийняття раніше домовленого рішення у розмірі 13 тисяч доларів США.

Суддю викрито 09 листопада 2021 року одразу після одержання ним другої частини обумовлених коштів.

Дії судді кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

15 листопада 2021 року слідчим суддею ВАКС до вказаного судді застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 762 720 гривень.