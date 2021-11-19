Чиновник начал требовать деньги еще с июня 2021 года. Передача денег же состоялась лишь в ноябре.

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Госслужащий угрожал землевладельцу

Правоохранители задержали мужчину сразу же после получения долларов. Также госслужащий угрожал землевладельцу. Мол, он создаст ему искусственные препятствия.

Заметьте! Сейчас решают вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении. Вскоре должны избрать и меру пресечения.

До суда дело расследуют представители Главного следственного управления Госбюро расследований. Пока же госслужащий не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вину не докажут.

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