Чиновник начал требовать деньги еще с июня 2021 года. Передача денег же состоялась лишь в ноябре.
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Госслужащий угрожал землевладельцу
Правоохранители задержали мужчину сразу же после получения долларов. Также госслужащий угрожал землевладельцу. Мол, он создаст ему искусственные препятствия.
До суда дело расследуют представители Главного следственного управления Госбюро расследований. Пока же госслужащий не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вину не докажут.
Получение взятки: похожие случаи
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