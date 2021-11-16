16 ноября сообщили, что этого мужчину задержали во время получения взятки. Он брал 18 тысяч гривен у местного бизнесмена.
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Платили за временный покой
Подозреваемый работает руководителем сектора одной из районных администраций. Он якобы неоднократно вымогал у предпринимателей деньги за "невмешательство" в деятельность.
Служащие считают изъятую взятку / Фото СБУ
Однако такую "льготу" чиновник предоставлял на определенный срок. Сейчас пытаются установить и других причастных к преступной схеме.
Рабочее удостоверение пойманного госслужащего / Фото СБУ
Как его могут наказать
Правоохранители объявили задержанному подозрение по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом, которое совершали не один раз. Если вину мужчины смогут доказать, ему грозит от 5 до 10 лет заключения.
Правоохранители и задержанный чиновник / Фото СБУ
Другой дерзкий взяточник
Третьего ноября сообщили о задержании начальника участка одного из городских кладбищ Днепра. Его подозревают в вымогательстве взяток за захоронение.
За одно место на кладбище нужно было платить от 6 до 10 тысяч гривен. По мнению следователей, злоумышленник с сообщниками получили примерно 100 тысяч гривен.