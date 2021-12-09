Противоправную деятельность разоблачили оперативники Управления стратегических расследований и следователи полиции.
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За 4 тысячи долларов США мужчина (глава одной из ОТГ – 24 канал) обещал предпринимателю повлиять на директора одного из коммунальных предприятий области,
– сообщили правоохранители.
В полиции отметили, что в результате представитель частного предприятия должен был беспрепятственно заключить с коммунальным предприятием договор об осуществлении хозяйственной деятельности.
На Черкасщине председатель ОТГ требовал 4 тысячи долларов за договор / Фото Нацполиции
Голову ОТГ задержали
Правоохранители утром 9 декабря задержали главу одной из объединенных территориальных общин. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения по статье о злоупотреблении влиянием.
Задержание на взятке должностных лиц
- Директор госпредприятия от института Национальной академии аграрных наук с июня 2021 года требовал 50 тысяч долларов за земельный участок. Получил деньги в ноябре, правоохранители задержали его сразу после этого.
- В Одессе правоохранители задержали работницу горсовета. Это случилось в момент, когда она получала последнюю часть взятки – 400 долларов.
- Высший антикоррупционный суд определил наказание для судьи Раховского райсуда Ивана Тулика в виде 5 лет заключения. Его обвиняют в двух эпизодах получения взятки – в сентябре 2018 года он требовал 400 долларов и в марте 2019 года – 10 тысяч гривен.