Противоправную деятельность разоблачили оперативники Управления стратегических расследований и следователи полиции.

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За 4 тысячи долларов США мужчина (глава одной из ОТГ – 24 канал) обещал предпринимателю повлиять на директора одного из коммунальных предприятий области,

– сообщили правоохранители.

В полиции отметили, что в результате представитель частного предприятия должен был беспрепятственно заключить с коммунальным предприятием договор об осуществлении хозяйственной деятельности.

На Черкасщине председатель ОТГ требовал 4 тысячи долларов за договор / Фото Нацполиции

Голову ОТГ задержали

Правоохранители утром 9 декабря задержали главу одной из объединенных территориальных общин. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения по статье о злоупотреблении влиянием.

Обратите внимание! За противоправную деятельность мужчине может грозить до 5 лет заключения.

Задержание на взятке должностных лиц