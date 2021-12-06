В то же время сумма взятки была не такая уж и большая – всего 5 тысяч гривен.

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Судья сама требовала деньги

Правоохранители установили, что в апреле 2018 года председатель суда предложила нарушителю предоставить ей 5 тысяч гривен за закрытие административного дела. В случае отказа она угрожала:

привлечь мужчину к административной ответственности,

наложить денежное взыскание в сумме от 16 тысяч гривен до 32 тысяч гривен.

После получения средств, которые она спрятала в Кодекс об административных правонарушениях, судья приняла постановление о закрытии указанного производства.

Судью разоблачили на "горячем", сразу после получения ею оговоренной суммы,

– подчеркнули в САП.

Как наказали взяточницу

Коллегия судей признала экс-судью виновной по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом. Ей назначили наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, а также:

лишили права занимать должности в органах государственной власти на срок 3 года,

конфисковали имущество.

Обратите внимание! Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения в суде апелляционной инстанции.

Что известно о судье-взяточнице

Как пишет телеграм-канал NABU Daily by Олег Новиков, речь идет о бывшей судье и председателе Каланчакского районного суда Херсонской области Елене Живцовой. В день слушания дела судья без присутствия других лиц сказала правонарушителю, что ему светит штраф в размере от 16 до 32 тысяч гривен и сообщила ему, что помнит о предыдущем их разговоре.

Затем судья вывела мужчину в коридор и сказала ожидать. Примерно через 5 – 10 минут Живцова вышла в коридор и спросила правонарушителя, готов ли он заплатить штраф,

– говорится в сообщении.

После получения подтверждения она протянула ему Кодекс об административных правонарушениях и открыла его, куда мужчина и положил взятку. В дальнейшем Живцова приняла постановление о закрытии производства по делу об административном правонарушении.

Полный текст публикации САП:

6 декабря 2021 года при участии прокурора САП коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор, которым бывшую главу одного из районных судов Херсонской области приговорено к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

В рамках досудебного расследования установлено, что в апреле 2018 года председатель суда предложила нарушителю предоставить ей 5 тысяч гривен за закрытие административного дела, а в случае отказа – "угрожала" привлечь мужчину к административной ответственности, а также наложить денежное взыскание в сумме от 16 тысяч гривен до 32 тысяч гривен.

После получения средств, которые она спрятала в Кодекс об административных правонарушениях, судья приняла постановление о закрытии указанного производства. Судья разоблачена на "горячем", сразу после получения ею оговоренной суммы.