По данным следователей эта женщина уже получала от того же лица 800 долларов. Это задержание провели 18 ноября.
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Зафиксировали все, что нужно
Факт получения первых 2 частей взятки правоохранители задокументировали. Поэтому избежать ответственности чиновнице, вероятно, не удастся.
Подозреваемая является чиновницей одного из коммунальных предприятий горсовета Одессы. Однако не разглашают, какого именно.
Деньги, которые изъяли правоохранители / Фото Нацполиции
Что грозит задержанной
Сейчас следователи готовят подозрение, которое хотят объявить женщине. Преступление расследуют по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом.
Однако по ее части, предусматривающей вероятный сговор нескольких человек. Поэтому максимальное наказание по ней – 10 лет заключения.
Другой подозреваемый во взяточничестве
16 ноября агенты СБУ задержали чиновника горсовета Харьковщины. По данным правоохранителей, он обложил данью местных предпринимателей.
Мужчина якобы неоднократно вымогал у предпринимателей деньги за "невмешательство" в деятельность. Его задержали в момент получения 18 тысяч гривен от бизнесмена.