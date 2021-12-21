Представительница парламента в КСУ Ольга Совгиря рассказала подробности. В частности, политик обнародовала список контента, подлежащего под запрет.

Заметьте "Слуга народа" будет выбирать членов Нацсовета по телевидению

О чем говорится

Фильмы и телепередачи, участие в которых принимает человек, внесенный в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности. Исключение – информационные и информационно-аналитические телепередачи.

Фильмы, над которыми работают физические и юридические лица страны-агрессора. Исключение – ленты, не содержащие популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, обнародованные до 1 января 2014 года.

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