Представниця парламенту в Конституційному Суді України Ольга Совгиря розповіла деталі. Зокрема, політикиня оприлюднила список контенту, який підлягає під заборону.

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Про що мовиться

В Україні визнали конституційною заборону фільмів та телепередач, участь у яких бере людина, внесена до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці. Виняток – інформаційні та інформаційно-аналітичні телепередачі.

Фільми, над якими працюють фізичні та юридичні особи країни-агресорки. Виняток – стрічки, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, оприлюднені до 1 січня 2014 року.

Заборона чинна з 2015 року

У червні 2015 року в Україні заборонили фільми та серіали виробництва Росії, які пропагують силові структури країни-агресора. До переліку заборонених потрапили:

фільми та передачі, зняті після 1 серпня 1991 року, які популяризують російські силові органи, створюють позитивний образ працівників органів держбезпеки СРСР, виправдовують окупацію територію України або ставлять під сумнів територіальну цілісність нашої країни;

російські фільми та серіали, які побачили світ після 1 січня 2014 року;

фільми та передачі (крім інформаційних та інформаційно-аналітичних), у яких взяли участь люди, які становлять загрозу нацбезпеці.

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