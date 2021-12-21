Остров Афродиты, как часто называют Кипр, великолепен не только летом, но и в зимнюю пору. Объясняется это очень просто – в стране есть все для того, чтобы интересно и полезно провести время. Убедиться в этом воочию благодаря приглашению Министерства туризма Кипра удалось журналистам сайта 24 канала.

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Что стоит знать о Кипре Островное государство на востоке Средиземного моря. Столица – Никосия. С 2004 года Кипр является членом Европейского Союза. Президент республики Никос Анастасиадис. В стране два официальных языка – греческий и турецкий. Однако киприоты также владеют английским (до 1960 года Кипр был британской колонией).

Какие нюансы стоит учесть

Для путешествия на Кипр виза гражданам Украины не нужна (при наличии биометрического паспорта), а билет можно купить по выгодной цене. Сейчас, несмотря на пандемию COVID-19, остров является открытым для привитых украинцев (Кипр признает все вакцины, доступные в нашей стране). За 48 часов до рейса необходимо заполнить форму CyprusFlightPass. Это нужно для допуска в страну и свободного посещения заведений питания, гостиниц, музеев и т.д.

Обратите внимание: эксклюзивным авиапартнером тура выступили "Международные авиалинии Украины". Надежный перевозчик осуществляет полеты в Ларнаку каждый четверг и каждое воскресенье – это позволяет выбрать удобную дату и путешествовать с комфортом.

"Международные авиалинии Украины" осуществляют полеты из Киева в Ларнаку дважды в неделю / Фото предоставлено МАУ

В аэропорту Ларнаки необходимо пройти тестирование на COVID-19 – его стоимость составляет 15 евро, а результат присылают на ваш мобильный уже через несколько часов. После этого начинается самое интересное – путешествие по удивительному Кипру!

Чтобы ваша поездка стала такой же насыщенной и интересной как наша, рекомендуем воспользоваться услугами профессионального гида. Увидеть остров Афродиты с другой стороны нам помогла Анна Иоаким. Это киевлянка, которая с 90-х годов живет на Кипре и точно знает, что стоит увидеть.

Что нужно увидеть на Кипре

Церковь Святого Лазаря

Свое путешествие мы начали с посещения Церкви Святого Лазаря в городе Ларнака. Это православный храм IX века. Назван он в честь Лазаря, которого воскресил Иисус Христос. В храме размещены мощи Лазаря. Также можно спуститься в гробницу, где есть саркофаг и источник со святой водой.

Святой Лазарь считается покровителем Ларнаки / Фото сайта 24 канала

Кроме того, стоит прогуляться по набережной Финикудес, расположенной между старым и новым портами Ларнаки.

Набережная Финикудес / Фото сайта 24 канала

Кипр – страна, богатая туристическими местами и объектами, поэтому аренда авто поможет сэкономить время и увидеть больше интересного. Мы с командой переместились в город Пафос, где нас гостеприимно встретили в отеле Constantinou Bros Athena Royal Beach Hotel. Стоит заметить, что это место позволило ощутить нам приближение праздников – дух Рождества здесь витал в воздухе.

Отель расположен на берегу Средиземного моря, имеет большую территорию, свежие номера, все необходимые удобства и качественный сервис, поэтому придется по душе даже самым требовательным туристам.

Constantinou Bros Athena Royal Beach Hotel готов к празднованию / Фото сайта 24 канала

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Археологический парк Пафоса

Еще одно место, которое произведет впечатление на каждого, – Археологический парк Пафоса. Специалисты раскопали здесь античный город Неа Пафос и нашли невероятные сокровища – древние мозаики римского периода, которые достаточно хорошо сохранились. Считается, что они были созданы во втором – четвертом веке нашей эры.

Это несколько домов, которые украшены невероятными мозаиками. В частности, в одном из них можно ознакомиться с картинами с изображением бога растительности, виноградарства и плодородия Диониса. Во втором – найти мозаику с персонажем греческой мифологии Тесеем, в других – Эона, Орфея и т.д.

Кстати, парк входит в список мирового наследия ЮНЕСКО, а раскопки на территории продолжаются и сейчас.

Археологический парк Пафоса внесен в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО / Фото сайта 24 канала

Летимбу, София, домашний хлеб и халуми

Для того, чтобы понять уникальность Кипра, стоит также посетить самые колоритные места. Для этого мы отправились в Летимбу – традиционное кипрское село.

Обратите внимание: согласно переписи населения 2011 года, в Летимбу проживали 277 человек.

Населенный пункт славится выращиванием винограда и производством вина. Кроме того, здесь живет София – женщина, которую знают во всем Кипре благодаря невероятно вкусному домашнему хлебу.

Софию знают во всем Кипре / Фото сайта 24 канала

Поговаривают, что хозяйка начинала свой путь в отеле – работала поваром, а потом решила выпекать хлеб в печи у себя дома (ее она любезно показала нам). Помогает ей муж, который также изготавливает Zivania – местную водку из виноградной выжимки, которая остается во время производства вина.

Интересно знать: название Zivania принадлежит только Кипру. То есть, если за пределами страны кто-то производит этот алкогольный напиток, даже с соблюдением всех правил, он будет обычным бренди.

Кроме того, София владеет уникальным рецептом приготовления традиционного кипрского сыра – халуми. Он, кстати, признан национальным продуктом в стране.

Что такое халуми Полутвердый сыр, который изготавливают из овечьего и козьего молока. На Кипре халуми является продуктом номер один. Его подают во множестве вариаций, в частности жарят (он не плавится), а также готовят на гриле.

Сыр халуми / Фото harchi

Скала Афродиты

Легендарная кипрская достопримечательность – место рождения Афродиты. На побережье Пафоса можно увидеть огромные скалы. Согласно преданию, именно здесь из морской пены родилась древнегреческая богиня красоты и любви.

Место рождения Афродиты – одно из самых романтичных на острове / Фото сайта 24 канала

Аногира и черное золото Кипра

Кипр славится сиропом из рожкового дерева, поэтому если вы попали на остров, должны познакомиться с этой традицией. В поселке Аногира (всего 30 минут от города Пафос или Лимасол) расположена фабрика по переработке плодов кэроба.

Рожковый сироп называют черным золотом Кипра / Фото сайта 24 канала

Здесь вам не только расскажут, что, как и из чего изготавливается, но и дадут попробовать полезный сироп и пастилу. Кстати, все это можно приобрести по выгодной цене.

Плоды рожкового дерева / Фото сайта 24 канала

Омодос, монастырь Святого Креста и старинный пресс для вина Линос

Омодос – еще один уникальный кипрский населенный пункт. Он расположен в 40 километрах от исторического центра Лимасола, в горах Троодос (около 900 метров над уровнем моря). Несмотря на плотный поток туристов, это место сохранило свой колорит и красоту. Оно славится не только виноделием, но и невероятными видами и древней застройкой. Здесь можно найти сладости, орехи и другие вкусности. Однако достопримечательностью является монастырь Святого Креста.

Тут хранится уникальная реликвия – единственный в мире кусочек Святой веревки, которой Христос был прикован к кресту. Поговаривают, что она содержит следы крови распятого.

Уникальную реликвию стоит увидеть собственными глазами / Фото сайта 24 канала

После монастыря можно также посмотреть на древний пресс для изготовления вина – Линос. Его размеры впечатляют! А рядом, кстати, есть таверны, где можно отведать кипрские блюда.

В этом году на Кипре реализовали чрезвычайный проект – рождественские городки. Для этого было выбрано 5 поселков в разных уголках острова, которые теперь радушно принимают туристов и дарят отличное настроение и праздничную атмосферу. Мы посетили локации и рассмотрим их далее.

Какопетрия и рождественский городок

Какопетрия – это небольшая, но красивая деревня на Кипре, расположенная возле гор Троодос. Узенькие улицы делают ее уютной и колоритной. Здесь обитают до 1 200 киприотов, однако это не мешает населенному пункту развиваться. Жители занимаются садоводством и виноградарством, а также гордятся хорошим урожаем. Это место – рай для фанатов вкусностей, так как здесь можно купить джемы, варенье, пастилу, орехи, мед и фрукты.

После напряженного дня стоит хорошо отдохнуть. Для этого прекрасно подойдет отель Parklane, A Luxury Collection Resort & Spa в Лимасоле. Это прекрасное место на берегу Средиземного моря, где можно приятно провести время и насладиться невероятными видами из номеров. Заметим, что отель уже подготовился к новогодним праздникам, поэтому атмосфера в нем соответствующая.

В Parklane, A Luxury Collection Resort & Spa царит невероятная атмосфера / Фото сайта 24 канала

Роскошная елка в фойе отеля напоминает, что скоро Новый год / Фото сайта 24 канала

В Лимасоле также можно пройтись по набережной в Старом порту. Сейчас она тоже по-новогоднему украшена и очаровывает яркими огоньками.

Утро в отеле покажется вам сказкой, так как из номера вы увидите нереальное море и природу.

В эти виды невозможно не влюбиться / Фото сайта 24 канала

Агиос Амвросиос и винодельня Замбартас

А после вкусного завтрака в отеле мы отправились... на винодельню. Потому что день должен начинаться красиво! Zambartas Wineries расположена на окраине поселка Агиос Амвросиос, потому для туристов это не очень знакомое место, однако ценители качественного вина и хорошей природы давно протоптали сюда дорожку.

Пробуя вино, можно наслаждаться удивительными пейзажами / Фото сайта 24 канала

Основателю Акису Амбартасу удалось возродить несколько почти утраченных сортов винограда на Кипре. Он открыл свою винодельню и привлек к семейному делу сына Маркоса. Здесь вы не только увидите производственные помещения и узнаете секреты виноделия, но и сможете продегустировать качественное вино с традиционным кипрским сыром халуми и другими местными деликатесами.

Платрес и водопад Миломерис

Платрес – это древнейшая деревня на Кипре, которая расположена на высоте 1 200 метров в горном регионе Троодос. Его считают особым миром на острове. Здесь есть множество колоритных ресторанов и заведений питания, а роскошная природа не оставит равнодушным никого. Фишкой является водопад Миломерис, который находится под охраной ЮНЕСКО. Кстати, это самый высокий водопад на Кипре.

Водопад Миломерис – самый высокий на Кипре, его высота – 15 метров / Фото сайта 24 канала

Стоит знать: через 72 часа после въезда в Кипр необходимо пройти обязательное бесплатное экспресс-тестирование на антиген к COVID-19.

Гончарное мастерство

В Платресе расположен культурный центр, где можно насладиться гончарным мастерством. Квалифицированный специалист научит делать красивые украшения для елки, которые потом можно забрать с собой и в течение многих лет с теплом вспоминать гостеприимный Кипр.

Гончарное мастерство позволяет вспомнить детство / Фото сайта 24 канала

Образец и копия / Фото сайта 24 канала

Рождественский городок в Платресе

А совсем рядом в Платресе – рождественский городок. Именно здесь можно приобрести красивые подарки и изделия ручной работы.

Пелендри и византийская церковь Святого Креста

Живописное село Пелендри расположено на высоте около 900 метров над уровнем моря. Здесь можно увидеть старинную застройку, а также уникальную церковь Святого Креста, которая основана в XII веке. Она тоже входит в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.

Церковь Святого Креста / Фото сайта 24 канала

Агрос и рождественский городок

Агрос – поселок, расположившийся на высоте 1 100 метров над уровнем моря. Эта локация имеет панорамный вид на лес, славится широким ассортиментом фруктов и овощей. Здесь выращивают розы и производят вяленое мясо, домашний мармелад и разнообразные сладости. Все это можно приобрести в рождественском городке.

Обратите внимание: рождественские городки на Кипре будут работать до 6 января, поэтому стоит поторопиться, чтобы почувствовать всю неповторимость острова Афродиты!

Киперунда и рождественский городок

Киперунда – еще один поселок, где функционирует рождественский городок. Здесь проводятся мастер-классы для детей и взрослых, а также установлены десятки локаций и фотозон, которые украшены тысячами праздничных огоньков.

В Киперунде уже готовы к Рождеству и Новому году / Фото сайта 24 канала

Кроме того, по вечерам здесь играет оркестр, а местные жители угощают бесплатным глинтвейном с цитрусами и корицей. Желающие могут приобрести вкусности – консервированный грецкий орех, бергамот, инжир и прочее. В продаже есть домашнее вино, орехи и сыр.

СПА на Кипре

​В день отлета в Украину мы планировали прогулку по морю на катамаране. Однако Кипр нас удивил – утром объявили штормовое предупреждение. Планы пришлось поменять.

Таким было утро в Лимасоле – во время и после шторма / Фото сайта 24 канала

Кипр – страна сюрпризов. Приятных / Фото сайта 24 канала

Воспользовавшись случаем, мы посетили СПА-центр отеля Parklane, A Luxury Collection Resort & Spa. И не пожалели. Этот релакс запомнится надолго!

Штормовое предупреждение позволило насладиться СПА / Фото Максима Уракина

Еще один момент, о котором вы должны знать, – на острове очень вкусно готовят! Это касается всех блюд – как греческого салата, так и сыра, мяса, рыбы и закусок. Что уж говорить о вине!

Заказывайте мезе – это набор блюд (от 4 до 30), который включает три этапа подачи: закуски, основные блюда и десерт. Для того чтобы попробовать все самое вкусное, выбирайте таверны, которые любят местные жители. Это позволит вам насладиться настоящей кухней Кипра и устроить себе незабываемый гастротур!