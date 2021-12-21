Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, все 6 регионов перейдут в желтую зону карантина.

Важно Два региона не готовы выходить из красной зоны

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, из красной зоны карантина вышли:

Житомирская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черкасская,

Черниговская области.

Ограничения желтой зоны карантина

Олег Немчинов напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпидопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку о выздоровлении.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать:

отрицательный тест, действующий 72 часа,

или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.

Таким образом, на желтом уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, у кого нет одного из перечисленных документов.

Новые правила адаптивного карантина / Инфографика 24 канала

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