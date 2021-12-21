Як повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, всі 6 регіонів перейдуть до жовтої зони карантину.
Важливо Два регіони не готові виходити з червоної зони
Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Так, з червоної зони карантину вийшли:
- Житомирська,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Чернігівська області.
Обмеження жовтої зони карантину
Олег Немчінов також нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку про одужання.
Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати:
- негативний тест, який чинний 72 години,
- або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.
Таким чином на жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.
Нові правила адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу
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