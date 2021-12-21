Мовиться про Волинську та Запорізьку області. Про це повідомила аналітикиня Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Катерина Кузьмінова під час брифінгу.
Увага 33% тих, хто легко перехворів COVID-19, не мають антитіл до вірусу, – Кузін
Вони не задовольняють умовам виходу з червоної зони. Вона наголосила, що у цих регіонах рівень тестувань слід збільшити на чверть.
Нових випадків забагато
Так, у таких областях перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування, зокрема:
- у Волинській – 22%;
- Запорізькій – 23%.
Це при пороговому рівні у 20%. Тоді як рекомендований рівень Всесвітньої організації здоров'я становить 5%.
Тому тут ми бачимо збільшення більше, ніж в 4 рази. Ми рекомендуємо цим областям збільшувати обсяги тестування для поліпшення рівня контролю за поширенням захворюваності, принаймні, на чверть,
– заявила вона.
Які регіони перебувають у червоній зоні 20 грудня:
Джерело: МОЗ
- Волинська область,
- Житомирська область,
- Запорізька область,
- Київська область,
- Миколаївська область,
- Сумська область,
- Черкаська область,
- Чернігівська область.
Зауважимо, що ситуація стабілізувалася у Житомирській, Київській, Сумській та Черкаській областях. Нині ці регіони відповідають критеріям жовтого рівня епідемічної небезпеки.
"Помаранчевих" регіонів в країні не залишилось. 17 регіонів перебувають у жовтій зоні.
Жовтій зоні відповідають:
- місто Київ,
- Дніпропетровська область,
- Івано-Франківська область,
- Кіровоградська область,
- Луганська область,
- Львівська область,
- Полтавська область,
- Рівненська область,
- Тернопільська область,
- Харківська область,
- Херсонська область,
- Чернівецька область,
- Донецька область,
- Вінницька область,
- Хмельницька область,
- Закарпатська область,
- Одеська область.
Який добовий приріст інфікованихСтаном на 21 грудня впродовж доби в Україні виявили 6 029 нових випадків захворювання на COVID-19. На жаль, від недуги померли ще 346 українців. До лікарень потрапила 1 061 людина з COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. Натомість одужали від інфекції – 18 850 осіб. Найбільше хворих виявили у столиці.
За весь час пандемії зареєстрували 3 616 716 хворих на COVID-19. 3 357 405 пацієнтів вже одужали. Втім, на жаль, померли 93 608 хворих.