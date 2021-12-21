Речь идет о Волынской и Запорожской областях. Об этом сообщила аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерина Кузьминова во время брифинга.
Внимание 33% легко переболевших COVID-19 не имеют антител к вирусу, – Кузин
Они не соответствуют условиям выхода из красной зоны. Она подчеркнула, что в этих регионах уровень тестирований следует увеличить на четверть.
Новых случаев много
Так, в таких областях превышен коэффициент обнаружения случаев инфицирования, в частности:
- в Волынской – 22%;
- Запорожской – 23%.
Это при пороговом уровне в 20%. Тогда как рекомендуемый уровень Всемирной организации здоровья составляет 5%.
Поэтому здесь мы видим увеличение больше, чем в 4 раза. Мы рекомендуем этим областям увеличивать объемы тестирования для улучшения уровня контроля за распространением заболеваемости, по крайней мере, на четверть,
– заявила она.
Какие регионы находятся в красной зоне 20 декабря:
Источник: Минздрав
- Волынская область,
- Житомирская область,
- Запорожская область,
- Киевская область,
- Николаевская область,
- Сумская область,
- Черкасская область,
- Черниговская область.
Отметим, что ситуация стабилизировалась в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях. Сейчас эти регионы соответствуют критериям желтого уровня эпидемической опасности.
"Оранжевых" регионов в стране не осталось. 17 регионов находятся в желтой зоне.
Желтой зоне соответствуют:
- город Киев,
- Днепропетровская область,
- Ивано-Франковская область,
- Кировоградская область,
- Луганская область,
- Львовская область,
- Полтавская область,
- Ровненская область,
- Тернопольская область,
- Харьковская область,
- Херсонская область,
- Черновицкая область,
- Донецкая область,
- Винницкая область,
- Хмельницкая область,
- Закарпатская область,
- Одесская область.
Какой суточный прирост инфицированныхПо состоянию на 21 декабря в течение суток в Украине обнаружили 6 029 новых случаев заболевания COVID-19. К сожалению, от болезни умерли еще 346 украинцев. В больницы попал 1 061 человек с COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. В то же время выздоровели от инфекции – 18 850 человек. Больше всего больных обнаружили в столице.
За все время пандемии зарегистрировали 3 616 716 больных COVID-19. 3 357 405 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, умерли 93 608 больных.