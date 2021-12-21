Речь идет о Волынской и Запорожской областях. Об этом сообщила аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерина Кузьминова во время брифинга.

Внимание 33% легко переболевших COVID-19 не имеют антител к вирусу, – Кузин

Они не соответствуют условиям выхода из красной зоны. Она подчеркнула, что в этих регионах уровень тестирований следует увеличить на четверть.

Новых случаев много

Так, в таких областях превышен коэффициент обнаружения случаев инфицирования, в частности:

в Волынской – 22%;

Запорожской – 23%.

Это при пороговом уровне в 20%. Тогда как рекомендуемый уровень Всемирной организации здоровья составляет 5%.

Поэтому здесь мы видим увеличение больше, чем в 4 раза. Мы рекомендуем этим областям увеличивать объемы тестирования для улучшения уровня контроля за распространением заболеваемости, по крайней мере, на четверть,

– заявила она.

Какие регионы находятся в красной зоне 20 декабря:

Источник: Минздрав

Волынская область,

Житомирская область,

Запорожская область,

Киевская область,

Николаевская область,

Сумская область,

Черкасская область,

Черниговская область.

Отметим, что ситуация стабилизировалась в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях. Сейчас эти регионы соответствуют критериям желтого уровня эпидемической опасности.

"Оранжевых" регионов в стране не осталось. 17 регионов находятся в желтой зоне.

Желтой зоне соответствуют:

город Киев,

Днепропетровская область,

Ивано-Франковская область,

Кировоградская область,

Луганская область,

Львовская область,

Полтавская область,

Ровненская область,

Тернопольская область,

Харьковская область,

Херсонская область,

Черновицкая область,

Донецкая область,

Винницкая область,

Хмельницкая область,

Закарпатская область,

Одесская область.