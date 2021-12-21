Путин "отличился" циничным заявлением, что встреча в нормандском формате зависит от реализации минских договоренностей со стороны Киева. В то же время Россия блокирует все форматы переговоров. Украинская сторона и ее партнеры активно работают над тем, чтобы вернуть страну-агрессора за стол переговоров.

Заметьте Россия является одной из самых серьезных угроз для Дании, – разведка.

Беседа Путина и Шольца

В разговоре с Шольцем Путин также посетовал, что Украина мол не придерживается минских договоренностей. Глава Кремля снова подчеркнул: это якобы и является причиной блокирования нормандского формата.

Также Путин рассказал Шольцу о позорных российских предложениях относительно долгосрочных гарантий безопасности.

Путин информировал о российских предложениях относительно долгосрочных гарантий безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений,

– говорится в сообщении.

Столтенберг хочет созвать заседание НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что за новую агрессию против Украины Россия заплатит очень высокую цену. В то же время Альянс готов к переговорам.

В частности, НАТО остается открытым для диалога с Россией.

Столтенберг заявил, что намерен созвать новую встречу Совета НАТО – Россия как можно скорее в новом году.

По словам генсека НАТО, любой диалог с Россией должен основываться на ключевых принципах европейской безопасности и рассматривать обеспокоенность НАТО относительно действий России.

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