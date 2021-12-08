Представители обеих стран обменялись актуальной информацией относительно безопасности на границе между Украиной и Россией и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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Кулеба и Трасс также обсудили массовую дезинформацию со стороны России, направленную на дестабилизацию ситуации в Украине. Такая встреча представителей Великобритании и Украины стала третьей за 2 недели.
Россия дестабилизирует ситуацию
По словам украинского министра, возле границ Украины и на оккупированных территориях находятся более 100 тысяч российских военных. В Кремле отказываются объяснить свои действия и блокируют продвижение переговоров в нормандском формате и трехсторонней контактной группе.
Мы работаем вместе с партнерами над тем, чтобы вернуть Россию за стол переговоров.
– подчеркнул Кулеба.
Представительница Великобритании отметила, что Соединенное Королевство поддерживает суверенитет и целостность украинских территорий. Официальный Лондон также принял участие в подготовке комплекса мероприятий, направленных на сдерживание российской агрессии.
Кроме того, говорилось об укреплении обороноспособности Украины:
- развитие Военно-морских сил;
- усиление подготовки военнослужащих;
- совместное противодействие дезинформации.
- Противодействие "Северному потоку-2"
Противодействие "Северному потоку-2"
Одной из тем стала энергетическая безопасность и противостояние запуску российского газопровода "Северный поток-2". Великобритания поддерживает позицию Украины в этом вопросе.
Кулеба отметил, что Украина заинтересована в разнообразии путей поставок энергетических ресурсов, в частности водорода. Он заявил, что украинские власти готовы сотрудничать с Соединенным Королевством в этой сфере.
Запуск "Северного потока-2": что известно
- Россия заявила о завершении строительства скандального газопровода в сентябре 2021 года. Через месяц первую часть трубы завершили наполнять газом.
- Однако для ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию его оператор должен пройти сертификацию в Европе.
- В ЕС не спешат с сертификацией газопровода и утверждают, что он не будет работать еще как минимум 6 месяцев. В то же время, рассматривают предложение от Украины о дополнительном транзите 55 миллиардов кубометров газа.