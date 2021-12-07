Эксперты уверены, что утечка такой информации может быть связана с шантажом Москвой Запада. Кроме того, Кремль "поднимает ставки" перед разговором российского президента Владимира Путина и главы США Джозефа Байдена.

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Элемент российской пропаганды

Политолог, историк, журналист, директор Института мировой политики Евгений Магда отметил, что не верит, что у издания BILD, которое опубликовало эти карты, лучшие источники, чем даже у украинской разведки.

Я понимаю, что в современном мире тема войны очень хорошо продается для читателей. Я не знаю, идет ли сейчас платная кампания, но BILD – достаточно желтая газета, поэтому превышать значение этой публикации я бы точно не стал. Требования же озвучены Путиным. Это нерасширение НАТО и, соответственно, невступление Украины в НАТО,

– напомнил эксперт.

Он добавил, что ответ дал уже и Джозеф Байден, который заявил, что не приемлет никаких "красных линий", о которых говорит Россия.

По мнению Магды, 7 декабря можно будет услышать интерпретацию телефонного разговора Байдена и Путина с двух сторон. Россия будет более агрессивной. Однако Украина должна думать о партнерах, но рассчитывать прежде всего на себя.

Празднование Дня волонтера и Дня ВСУ в Украине свидетельствуют, что нет страха и украинцы понимают, что война длится восьмой год, и речь может идти лишь о расширении масштабов войны, а не о столь новой реальности, добавил он.

По мнению Магды, карта в Bild является элементом российской пропаганды / Фото из фейсбука эксперта

Я хорошо помню, как достаточно респектабельные немецкие, и не только, издания еще в феврале – марте 2014 года писали такой пророссийский крик. Поэтому я ко всем информационным вбросам таким отношусь очень скептически. Я думаю, что это, с высокой долей вероятности, элемент российской пропаганды,

– отметил Магда.

Ультиматумы Кремля

Украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко уверен, что, скорее всего, эти данные, опубликованные журналистами – это утечка разведывательных данных.