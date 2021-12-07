Эксперты уверены, что утечка такой информации может быть связана с шантажом Москвой Запада. Кроме того, Кремль "поднимает ставки" перед разговором российского президента Владимира Путина и главы США Джозефа Байдена.
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Элемент российской пропаганды
Политолог, историк, журналист, директор Института мировой политики Евгений Магда отметил, что не верит, что у издания BILD, которое опубликовало эти карты, лучшие источники, чем даже у украинской разведки.
Я понимаю, что в современном мире тема войны очень хорошо продается для читателей. Я не знаю, идет ли сейчас платная кампания, но BILD – достаточно желтая газета, поэтому превышать значение этой публикации я бы точно не стал. Требования же озвучены Путиным. Это нерасширение НАТО и, соответственно, невступление Украины в НАТО,
– напомнил эксперт.
Он добавил, что ответ дал уже и Джозеф Байден, который заявил, что не приемлет никаких "красных линий", о которых говорит Россия.
Празднование Дня волонтера и Дня ВСУ в Украине свидетельствуют, что нет страха и украинцы понимают, что война длится восьмой год, и речь может идти лишь о расширении масштабов войны, а не о столь новой реальности, добавил он.
По мнению Магды, карта в Bild является элементом российской пропаганды / Фото из фейсбука эксперта
Я хорошо помню, как достаточно респектабельные немецкие, и не только, издания еще в феврале – марте 2014 года писали такой пророссийский крик. Поэтому я ко всем информационным вбросам таким отношусь очень скептически. Я думаю, что это, с высокой долей вероятности, элемент российской пропаганды,
– отметил Магда.
Ультиматумы Кремля
Украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко уверен, что, скорее всего, эти данные, опубликованные журналистами – это утечка разведывательных данных.
Направления потенциальной атаки России на Украину / Карта BILD
По мнению специалиста, журналисты получили такую информацию не сами.
А вот дальше возникает вопрос, сознательная ли это утечка? Россия таким образом шантажирует Запад, в частности, перед нынешними переговорами с Байденом. Это моя версия пока, на данный момент. Более вероятно, что таким образом из-за утечки таких данных, из-за концентрации российских войск на нашей границе как весной, так и сейчас, Россия шантажирует Байдена и Запад войной в Украине,
– подчеркнул Фесенко.
Фесенко уверен, что карта Bild – это утечка данных / Фото из фейсбука эксперта
Публичная гарантия – капитуляция перед Путиным
Он отметил, что "это откровенный шантаж, чтобы заставить пойти на уступки". Свои ультиматумы, по словам эксперта, Российская Федерация уже выставила. В частности, речь идет о публичной гарантии, что Украина не будет в НАТО, чтобы Украину заставили выполнять минские соглашения на российских условиях. Однако, по мнению эксперта, этого не будет.
Байден не согласится на требования Путина, считает Фесенко / Фото из архива 24 канала
Если говорить о вступлении Украины в НАТО, то Байден не согласится дать публичные гарантии Путину, что Украина никогда не будет в Альянсе, потому что это станет для него политической катастрофой.
Это была бы позорная, стыдная капитуляция перед Путиным. Это было бы даже хуже "афганского поражения". Так что я фактически не верю в этот сценарий, никаких публичных исполнений российских требований не будет. А неофициально, я думаю, что США будет договариваться с Путиным о том, чтобы разблокировать переговоры по Донбассу. Возможно, будет воссоздан отдельный канал переговоров по Украине,
– добавил Фесенко.
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Вероятность полномасштабной войны
По словам специалиста, Байден и Путин могут договориться неофициально, что все сохраняется так, как есть сейчас. Однако вероятность прямой атаки России на Украину он оценивает сдержанно, поскольку тех войск, которые стянул Путин к украинским границам, достаточно для локальных операций, но мало для полномасштабной войны.
Фесенко объяснил, что войска можно и нарастить, но если начнется прямая официальная война России против Украины, это будет означать масштабный системный кризис между РФ и Западом. Это огромный риск новых санкций, а именно – отключение от SWIFT, блокировка российских ценных бумаг. Это риск для сотрудничества с Европой, в частности, функционирования "Северного потока-2".
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