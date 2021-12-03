Безопасностную ситуацию в Украине секретарь СНБО Алексей Данилов обсудил с послом Швеции Тобиасом Тибергом. Еще одной из топ-тем переговоров стало обострение на границе Беларуси и Польши.

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Россия должна вывести войска с оккупированных территорий, – Данилов

Данилов подчеркнул, что Россия должна выполнить свои обязательства по минским договоренностям. Главное из них – вывести войска из временно оккупированных территорий и вернуть Украине контроль над украинско-российской границей.

Что касается накопления войск России вблизи границы Украины, то эта игра Москвы направлена ​​не только против Украины.

Это вопрос не только Украины. Для России задача номер один – это дестабилизация всей Европы, максимальное расшатывание единства ЕС,

– сказал Данилов.

Украина не допустит повторения ситуации 2014 года

В СНБО уверены, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 года, адекватный ответ для агрессора найдется.

Они здесь никогда не победят, их здесь никто не ждет. Наш народ свободен и способен дать агрессору адекватный ответ,

– добавил секретарь СНБО.

На военном аспекте, заметил Данилов, агрессия России не ограничивается. Противостояние идет и в энергетической сфере и расшатывании внутренней ситуации. Главное в сопротивлении России – это то, что будет делать все общество.

Важно! Посол Швеции подчеркнул, что Стокгольм и дальше будет поддерживать Украину в отстаивании ее территориальной целостности и суверенитета.

Важно Время "Ч", – Данилов заверил, что союзники поддержат Украину в случае агрессии России

Последние новости о российских войсках вблизи границы Украины:

По словам министра обороны Алексея Резникова, сейчас недалеко от украинской границы находятся 94 тысячи российских военных.

Нападение России – вероятное, но не обязательное.

Вероятное время эскалации, по версии Минобороны – январь 2022 года.

Между тем, в США сообщили, что готовят комплекс мер в случае наступления России.

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