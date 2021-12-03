Безопасностную ситуацию в Украине секретарь СНБО Алексей Данилов обсудил с послом Швеции Тобиасом Тибергом. Еще одной из топ-тем переговоров стало обострение на границе Беларуси и Польши.
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Россия должна вывести войска с оккупированных территорий, – Данилов
Данилов подчеркнул, что Россия должна выполнить свои обязательства по минским договоренностям. Главное из них – вывести войска из временно оккупированных территорий и вернуть Украине контроль над украинско-российской границей.
Что касается накопления войск России вблизи границы Украины, то эта игра Москвы направлена не только против Украины.
Это вопрос не только Украины. Для России задача номер один – это дестабилизация всей Европы, максимальное расшатывание единства ЕС,
– сказал Данилов.
Украина не допустит повторения ситуации 2014 года
В СНБО уверены, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 года, адекватный ответ для агрессора найдется.
Они здесь никогда не победят, их здесь никто не ждет. Наш народ свободен и способен дать агрессору адекватный ответ,
– добавил секретарь СНБО.
На военном аспекте, заметил Данилов, агрессия России не ограничивается. Противостояние идет и в энергетической сфере и расшатывании внутренней ситуации. Главное в сопротивлении России – это то, что будет делать все общество.
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Последние новости о российских войсках вблизи границы Украины:
- По словам министра обороны Алексея Резникова, сейчас недалеко от украинской границы находятся 94 тысячи российских военных.
- Нападение России – вероятное, но не обязательное.
- Вероятное время эскалации, по версии Минобороны – январь 2022 года.
- Между тем, в США сообщили, что готовят комплекс мер в случае наступления России.
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